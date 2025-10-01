Pensionară de 82 de ani, prinsă la volan sub influenţa alcoolului

O femeie de 82 de ani a fost depistată de poliţişti conducând sub influenţa alcoolului pe o stradă din Piteşti. Testul etilotest a indicat o valoare contravenţională, iar şoferiţa a fost amendată cu 1.800 de lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile, transmite Agerpres.

O femeie în vârstă de 82 de ani a fost prinsă conducând sub influenţa alcoolului pe o stradă din municipiul Piteşti, a anunţat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Amendă și permis suspendat

Şoferiţa a fost amendată cu 1.800 de lei, iar permisul i-a fost reţinut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 90 de zile, fiind eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulaţie.

Poliţiştii subliniază că, pentru acest tip de contravenţie, titularul permisului de conducere are obligaţia de a susţine un test de verificare a cunoaşterii legislaţiei rutiere, fără a avea posibilitatea reducerii perioadei de suspendare, iar în cazul în care testul nu este promovat sau nu este susţinut, se va aplica o majorare a suspendării de încă 30 de zile.

