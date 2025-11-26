Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Armele din camionul prins la Vama Albița, preluate dintr-un depozit din Ucraina

Armele din camionul prins săptămâna trecută la Vama Albița erau preluate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina, susțin procurorii din Republica Moldova.

de Redactia Observator

la 26.11.2025 , 10:38
Armele din camionul prins la Vama Albița, preluate dintr-un depozit din Ucraina - Armele din camionul prins la Vama Albița, preluate dintr-un depozit din Ucraina

Potrivit Procuraturii Generale a Republicii Moldova, în acest caz a fost creat un grup de lucru comun cu autoritățile din România, informează Mediafax. Procurorii arată că în camion au fost descoperite 18 elemente de muniție de tip 2, adică componente de muniție, 8 elemente de muniție de tip 1, adică muniție completă, lansator sol-aer și o dronă de tip "Geran 2" formată din mai multe elemente dezmembrate în urma doborârii, fără elemente de interes pirotehnic.

Procurorii din România au dispus vineri, în acest caz, reținerea unui cetățean moldovean de 37 de ani

Conform anchetatorilor, munițiile au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul marfar periodic din Ucraina. "Munițiile au fost preluate prin intermediul a mai multor curse, care presupuneau transportarea a câte două unități de muniții, preluate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina, de la persoane necunoscute. Acestea au fost aduse în mod camuflat în Republica Moldova, de unde în scurt timp, au fost preluate de către mai mulți complici", arată procurorii.

Articolul continuă după reclamă

Actele vamale de export au fost perfectate pentru „articole din metal” cu destinația Israel. Anchetatorii susțin că persoanele responsabile pentru documentele vamale de export și organizarea exportului- exportatorul/furnizorul, brokerul vamal și transportatorul- au statut de învinuit în dosar, fiind arestate. "Precizăm că, din probele și informațiile preliminare obținute pe caz, nu s-a identificat că armele/munițiile ar fi provenit din depozite militare sau strategice, precum depozitul de la Cobasna sau cele ale Armatei Naționale", mai spun procurorii din Moldova.

Procurorii din România au dispus vineri, în acest caz, reținerea unui cetățean moldovean de 37 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

arme albita vama republica moldova romania ucraina
Înapoi la Homepage
Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de licenţă la 43 de ani
Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de licenţă la 43 de ani
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Cât costă alegerile locale din 7 decembrie 2025. Suma pe care o va primi un președinte de secție, un polițist sau un informatician
Cât costă alegerile locale din 7 decembrie 2025. Suma pe care o va primi un președinte de secție, un polițist sau un informatician
Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale
Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România?
Observator » Evenimente » Armele din camionul prins la Vama Albița, preluate dintr-un depozit din Ucraina