Graffiti-ul și arta stradală colorează Bucureștiul. Artiștii decorează weekendul acesta pereții gri ai unui pasaj, iar atmosfera boemă este completată de muzică şi dans. Iar trecătorii sunt bineveniţi să privească şi chiar să se alăture.

Pasajul Lujerului s-a umplut, brusc, de culoare. În urmă cu două zile, pereții lui erau gri, acoperiţi de vegetaţie sălbatică şi mâzgălituri. Peste 120 de artiști îi desenează acum. Printre ei este și Briana, pasionată de graffiti de un an și jumătate. "Suntem trei artişti, ne-am adunat aici sa desenăm. Noi desenăm trei personaje, sunt persoanele noasrte, făcute ca şi ratoni. Eu sunt aici în mijloc şi colegii mei stânga şi dreapta. M-am îndrăgostit de lumea culorilor că pot transmite în imagini, poveşti şi aşa mai departe", a declarat Briana Popescu, artist stradal.

Artiștii au la dispoziție 500 de metri liniari de perete pe care să îi umple de culoare

Artiștii au la dispoziție 500 de metri liniari de perete pe care să îi umple de culoare. În aer se simte foarte tare mirosul de vopsea, asta pentru că sunt folosite mii de tuburi și cutii de culori pentru a acoperi toată suprafața. Copiii curioşi au fost invitaţi să încerce să deseneze şi ei cu sprayurile colorate. Pentru locuitorii din zonă, schimbarea este binevenită. Atmosfera este animată cu muzică hip-hop, demonstrații de breakdance și skateboarding.

"Noi, ultima oară când ne-am adunat atât de mulți, cred că a fost 2006, 2005, acum 20 de ani. Vin oameni foarte curioși, copiii noștri, alți copii, văd că poți să te exprimi și așa, poți să cânți, să dansezi, să desenezi. E despre familie și unitate treaba asta", a declarat Bogdan Dinescu, artist. "Îmbrăţişez astfel de evenimente, arată foarte bine aici, foarte multi artişti talentaţi, foarte multi pictori ai străzii cât si artişti muzicali", a declarat Cosmin Dobrescu, artist. Realizarea unui graffiti de dimensiuni medii durează câteva zile, iar costurile încep de la 100 de euro pe metru pătrat.

