Traficul din marile oraşe ne exasperează, iar studii recente arată că ne şi omoară. România e pe locul 45 în lume la mortalitatea provocată de poluare, conform datelor Institutului de Sănătate Publică. De vină sunt, alături de numărul mare de maşini, incendiile de tot felul şi accidentele soldate cu poluare industrială. În plămânii noştri ajung o mulţime de substanţe toxice care ne sufocă şi la propriu şi la figurat. Studiile arată că efectele lor nu se limitează doar la plămâni și inimă, ci au legătură directă și cu anxietatea, depresia și alte probleme de sănătate mintală.

Mihai locuiește în Sectorul 4 al Capitalei, iar incendiul de la Dragonul Roșu l-a afectat atât pe el, cât şi pe familia lui. Asta chiar dacă locuiesc la peste 10 kilometri distanţă. "Au apărut mai multe probleme. La căile respiratorii, la ochi, la tuse şi în timp s-au mai agravat", a declarat Mihai. Şi adevărata problemă este faptul că nu este nevoie de un incendiu pentru ca aerul să fie greu de respirat. La nivel european, România ocupă locul 8 într-un top al deceselor provocate de poluare. Aproape 21.000 de români au murit doar în 2023 din această cauză, peste 15.000 dintre ei fiind îmbolnăviţi de aerul care le ajunge în plămâni.

Costurile de sănătate provocate de poluarea aerului din Bucureşti rămân cele mai mari din Europa

"Contactul cu un aer poluat intervine direct asupra organismului, iar pacientul resimte în câteva zile. Şi fenomenul cronic care apare în ani de zile boli cronice respiratorii, cancer pulmonar, boli cerebrovasculare", a declarat Beatrice Mahler, medic pneumolog. Particulele micrometrice care provin din gaze de eşapament şi arderi industriale pătrund direct în plămâni şi în sânge. Valorile mari din aer cresc riscul depresiei cu 26% și dublează posibilitatea să apară anxietatea. De asemenea, poat fi legate de autism și probleme de atenție. "Asta e boală curată pentru orice om. Eu sunt şi aşa cu astm şi nu am aer, simt că nu am aer", spune o femeie. "Cred că ar trebui mai mulți pomi, copaci, care mai asimilează puțin praful. Mai simți că nu ai aer și în alte locuri, nu numai aici... simți mai ales când se încălzește rău", spune o altă femeie.

Articolul continuă după reclamă

Cei mai vulnerabili în faţa aerului toxic sunt vârstnicii şi bolnavii cronici, dar şi copiii. Traficul, incendiile de vegetaţie, cele industriale sau comerciale sunt poluanţii oficiali. În realitate, de multe ori, nici nu ştim ce ne omoară. În România sunt 159 de astfel de stații care măsoară calitatea aerului. Aici, in Sectorul 2, statie ne transmite pe aplicație clar: aer toxic. Tot ce respirăm este plin de praf și poluanți, de până la 3 ori peste limita sigură. Cauza principală? Traficul intens: mașini, noxe și praf pe care îl inhalăm zi de zi. Tulcea, Constanţa, Călăraşi, Giurgiu sunt cele mai poluate oraşe, dar pe primul loc rămâne tot Municipiul Bucureşti.

"Acesta este un studiu, tot al Comisiei Europene, de acum 2 ani, care de asemenea plasează România în frunte cu o medie de 1.400 de euro cheltuiți din cauza factorilor de mediu care influențează sănătatea populației", a declarat Oana Neneciu, specialist mediu. "România a registrat depășirea de concentrație calității aerului în cinci aglomerări urbane. Până la această dată, aceste măsuri nu au fost realizate, ca dovadă, în decursul acestor controle, Gradul de Mediu a aplicat sancțiuni de 350.000 de lei", a declarat Andrei Corlan, comisar general al Gărzii de Mediu. Primăria București trebuia să fluidizeze traficul, să investească în transportul public și alternativele ecologice şi să modernizeze încălzirea rezidențială în zonele periferice.

Pierdem bani din cauza sancţiunilor, pierdem şi din cauza bolilor. Costurile de sănătate provocate de poluarea aerului din Bucureşti rămân cele mai mari din Europa, peste 3.000 de euro de persoană arată analizele.

Oana Bogdan Like

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰