Atac rusesc la graniţa României. Două aeronave Eurofighter Typhoon, ridicate de la baza Kogălniceanu

A fost alertă, aseară, în judeţul Tulcea, după ce semnalele radar ale unei drone au fost detectate în apropierea graniţei României cu Ucraina.

S-a întâmplat la est de Sulina, iar locuitorii au fost avertizaţi imediat prin mesaje RO-Alert asupra pericolului şi îndemnaţi să stea în case.

"Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Contactul a fost pierdut când ținta evolua la est de Sulina.

Nu s-au raportat elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul național. Alerta aeriană a încetat la ora 22", a declarat colonelul Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN.

Ultimul incident în care o dronă s-a apropiat de spaţiul aerian al României a avut loc pe 17 martie, când un aparat de zbor fără pilot a fost detectat la 20 de kilometri de Chilia Veche.

