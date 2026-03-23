Atac rusesc la graniţa României. Două aeronave Eurofighter Typhoon, ridicate de la baza Kogălniceanu

A fost alertă, aseară, în judeţul Tulcea, după ce semnalele radar ale unei drone au fost detectate în apropierea graniţei României cu Ucraina.

de Redactia Observator

la 23.03.2026 , 07:58

S-a întâmplat la est de Sulina, iar locuitorii au fost avertizaţi imediat prin mesaje RO-Alert asupra pericolului şi îndemnaţi să stea în case.

"Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Contactul a fost pierdut când ținta evolua la est de Sulina.

Nu s-au raportat elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul național. Alerta aeriană a încetat la ora 22", a declarat colonelul Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN.

Ultimul incident în care o dronă s-a apropiat de spaţiul aerian al României a avut loc pe 17 martie, când un aparat de zbor fără pilot a fost detectat la 20 de kilometri de Chilia Veche.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în &#8220;sărăcie&#8221;, cu 3000 de euro pe lună
Partajul după divorțul dintre Jador și Oana Ciocan. Ce îi va lăsa artistul fostei lui partenere și fiului lor, Avraam
Partajul după divorțul dintre Jador și Oana Ciocan. Ce îi va lăsa artistul fostei lui partenere și fiului lor, Avraam
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
Observator » Evenimente » Atac rusesc la graniţa României. Două aeronave Eurofighter Typhoon, ridicate de la baza Kogălniceanu
