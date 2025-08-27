Un incident revoltător s-a petrecut marţi seară, 26 august, atunci când un tânăr din Bucureşti a lovit cu pumnul în faţă un livrator asiatic.

- Pedeapsa primită de tânărul din Bucureşti care a lovit cu pumnul în faţă un livrator asiatic - Captură Facebook / Marian Godină

Agresorul a fost imobilizat aproape instantaneu de un poliţist aflat în timpul liber care trecea întâmplător prin zonă. Omul legii şi-a chemat colegii în ajutor, iar aceştia l-au reţinut iniţial pentru 24 de ore pe tânărul din Bucureşti. Ulterior, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 al Capitalei au propus arestarea preventivă a agresorului, miercuri seară fiind emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Reacţia Parchetului

Un cetăţean străin care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti, a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un "invadator" şi filmând agresiunea. Incidentul a fost văzut de un poliţişti de la Secţia 7, aflat în timpul liber, care l-a prins şi imobilizat pe agresor.

Articolul continuă după reclamă

"La data de 27.08.2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Poliția Sectorului 2 - Secția 7 Poliție, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat cercetat sub aspectul săvârșirii infracţiunii de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. (2) și alin. (21) lit. c) C. pen. cu aplic. art. 77 lit. h) C. pen.

În urma administrării probatoriului, s-au stabilit următoarele: La data de 26.08.2025, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în mun. București, sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale.

La data de 27.08.2025, Judecătoria Sectorului 2 București a admis propunerea parchetului și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile. Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", se arată în comunicatul Parchetului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰