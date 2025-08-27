El este poliţistul care l-a prins pe agresorul livratorului din Bucureşti: "Felicitări, Andrei!"

A venit în România pentru o viaţă mai bună, dar a avut parte de şocul vieţii sale. Un livrator nepalez a fost lovit din senin de un tânăr de 20 de ani, din Bucureşti, în timp ce aştepta la semafor.

Tânărul l-a zărit, a pornit camera şi a început să îl lovească fără milă în faţă, în timp ce ţipa să se ducă înapoi în ţara lui pentru că este un invadator.

El este poliţistul care l-a prins pe agresorul livratorului

Extrem de speriat, livratorul a început să ceară ajutorul trecătorilor. Norocul său a fost că incidentul a fost văzut de un poliţist care ieşea din tură şi care nu a rămas indiferent. L-a somat pe agresor şi l-a urmărit până l-a pus jos la pământ şi l-a încătuşat.

Agentul care a sărit în ajutorul nepalezului este Andrei Jianu de la Secţia 7 de Poliţie. În tot acest timp, livratorul solicita venirea poliției, până când a fost linişit de agent că el este de la poliţie.

Tânărul agresiv argumenta gestul spunând că își apăra țara. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a primit mandat de arestare pentru 30 de zile.

