Magia Coreei de Sud a ajuns și lângă București! Într-un festival inedit, gastronomia a mers mână în mână cu muzica asiatică, dar şi cu sportul.

Pofticioşii au putut să încerce produsele culinare asiatice, mulţi chiar pentru prima dată! "Foarte căutate sunt acele clătite cu Kimchi. Vestitul Kimchi coreean. Este varză murată cu alte ingrediente şi sosuri şi sunt absolut delicioase", spune Andrada Seitan, organizator.

"Acestea sunt semințele de Omija uscate. Omija conține 5 gusturi: dulce, amar, picant, sărat și acru. În mod tradițional, în Coreea, doar regele îl deține", arată Gil Cho.

Pe lângă degustări, un DJ a adus vibe-ul cluburilor din Seul în mijlocul verii românești dar au avut loc şi demonstraţii sportive. O echipă de atleţi români s-a întrecut în mişcări la paralele, cu invitaţi speciali din Coreea de Sud, iar publicul a urmărit cu atenţie fiecare priză a tinerilor.

Singura fată din cele două echipe a fost Alisia Perşa, dubă campioană mondială la Calisthenics, la doar 19 ani. "Pentru mine înseamnă un stil de viaţă şi mult mai mult decât un sport deoarece m-a învăţat foarte multe. Pe parte psihică, mai ales, m-a învăţat să trec peste multe lucruri şi am început să îl practic acum 7 ani, la vârsta de 13 ani. Am început să fac o serie de abdomene acasă, flotări. Mi se părea cool că poţi să fii fată şi poţi face flotări", spune Alisia Perşa, sportivă de performanţă.

Cei care vor să experimenteze atmosfera autentică asiatică mai au la dispoziţie o sigură zi, încărcată cu activităţi.

