A căutat pe ChatGPT soluția pentru boala ei. O femeie cu epilepsie a murit după ce și-a oprit tratamentul

Părinții unei femei de 31 de ani din Seattle au dat în judecată OpenAI, susținând că ChatGPT a contribuit la moartea fiicei lor. Bowen Wan, un inginer software aflat în concediu medical, a redus, cu ajutorul chatbotului, dozele medicamentului care îi ținea sub control epilepsia severă și s-a folosit de acesta pentru a-și ascunde planul de medici. În doar câteva săptămâni, femeia a întrerupt total tratamentul și a fost găsită moartă în apartamentul său, în urma unei crize epileptice.

Părinții lui Bowen Wan susțin că ChatGPT și-a ajutat fiica să reducă treptat dozele medicamentului care îi ținea sub control epilepsia severă și să ascundă acest plan de medici în săptămânile dinaintea morții sale. În februarie, Wan a fost găsită moartă în apartamentul său, decesul având loc în urma unei crize epileptice, a relatat The New York Times.

ChatGPT spunea că prudența medicilor este o "aversiune față de risc"

Wan ajunsese să se bazeze foarte mult pe ChatGPT. Femeia lucra ca inginer software la Amazon, însă agravarea simptomelor epilepsiei a obligat-o să intre în concediu medical. După ce a aflat că urma să fie concediată de la Amazon, a început să se îngrijoreze că medicamentele îi încetineau vorbirea. Se temea că acest lucru i-ar putea afecta performanța la interviurile de angajare pe care trebuia să le treacă pentru a putea rămâne în Statele Unite. În 2025, Wan trimitea, în medie, peste 1.500 de mesaje pe săptămână către ChatGPT, în timp ce își suna părinții tot mai rar.

Articolul continuă după reclamă

The New York Times relatează că ChatGPT a elaborat scheme de reducere treptată a dozelor, care ar fi dus la întreruperea completă, în doar câteva săptămâni, a tratamentului cu lamotrigină, un medicament utilizat pentru tratarea epilepsiei și a tulburării bipolare. Chatbotul a susținut, de asemenea, reducerea dozelor fără informarea medicului și a prezentat prudența medicilor drept o simplă aversiune față de risc. Atunci când femeia descria simptome asemănătoare crizelor epileptice, chatbotul o liniștea în mod repetat. Analiza realizată de The New York Times a arătat că Wan și-a exprimat îngrijorarea cu privire la reducerea tratamentului de cel puțin 158 de ori. Neurologul său a declarat pentru publicație că nu ar fi luat niciodată în considerare reducerea tratamentului în cazul unei paciente cu istoricul ei medical.

Reclamanții spun că ChatGPT "a practicat medicina fără autorizație"

În acțiunea în instanță se susține că ChatGPT a practicat medicina fără autorizație și i-a prezentat medicii drept obstacole. De asemenea, reclamanții susțin că chatbotul ar fi putut fi mai puțin predispus să îi refuze solicitările de sfaturi medicale deoarece femeia conversa în limba chineză.

Un purtător de cuvânt al OpenAI a declarat pentru The New York Times că acest caz este sfâșietor și că implică o versiune mai veche a ChatGPT, care nu mai este disponibilă. Wan folosea GPT-4o, model pe care OpenAI l-a retras din aplicația destinată publicului pe 13 februarie 2026, la o zi după data la care medicul legist consideră că femeia a murit. Reprezentantul companiei a declarat pentru publicație că modelele mai noi sunt mai capabile să recunoască situațiile care necesită intervenție urgentă.

GPT-4o are un istoric îndelungat de plângeri legate de tendința de a fi excesiv de aprobator și de a le da dreptate utilizatorilor. În aprilie 2025, OpenAI a retras o actualizare a modelului, după ce directorul general Sam Altman a recunoscut că acesta devenise "prea lingușitor și enervant", după cum a relatat Mashable. La acea vreme, utilizatorii au avertizat că un chatbot care este de acord cu orice ar putea valida convingeri delirante și agrava crizele de sănătate mintală.

O listă tot mai lungă a deceselor provocate cu asistența ChatGPT

Cazul Wan se adaugă unei liste tot mai lungi de procese intentate împotriva OpenAI pentru decese despre care reclamanții susțin că au fost provocate din culpă.

Familia lui Adam Raine, un adolescent de 16 ani, a dat compania în judecată în august 2025, susținând că ChatGPT i-a validat gândurile suicidare. Într-un document depus în instanță, OpenAI a negat responsabilitatea și a invocat istoricul problemelor de sănătate mintală ale adolescentului, precum și încălcarea de către acesta a politicilor de utilizare ale companiei, potrivit Mashable.

În luna noiembrie a aceluiași an, alte șapte procese au susținut că ChatGPT a contribuit la decese din culpă și a oferit asistență în cazuri de sinucidere.