Au plecat la plimbare și nu s-au mai întors. Doi soți, găsiți morți într-o mașină răsturnată, în Braşov

Doi soţi din Săcele şi-au găsit sfârşitul într-o maşină răsturnată, pe un drum forestier din apropierea DJ102I. Cuplul plecase de acasă în urmă cu trei zile, iar rudele au alertat poliţia după ce nu au mai auzit nimic de ei.

Tragedia a ieșit la iveală pe 9 octombrie, când a fost descoperită maşina răsturnată. Polițiștii ajunşi la fața locului i-au găsit în interior pe cei doi soţi, fără viaţă.

Cei doi, de 80 şi 78 de ani, soți plecaseră de acasă cu trei zile înainte, pentru o plimbare cu mașina. Nu s-au mai întors, iar familia, îngrijorată, a anunțat dispariția în seara zilei de 8 octombrie.

Au urmat ore de neliniște, până când căutările au dus la descoperirea cumplită de pe drumul forestier din apropiere de Săcele.

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Deocamdată, nu se știe cum au ajuns cu autoturismul pe drumul forestier și nici în ce împrejurări s-a produs accidentul. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Ce spune Poliţia

La data de 9 octombrie a.c., în jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați cu privire la faptul că, pe un drum forestier aflat în proximitatea drumului județean DJ102I Săcele–Valea Doftanei, s-ar afla un autoturism răsturnat, în interiorul căruia sunt două persoane decedate.

Față de aspectele semnalate, o echipă operativă s-a deplasat în zona indicată, care a identificat în interiorul autoturismului răsturnat două persoane, un bărbat de 80 de ani, respectiv o femeie de 78 de ani, ce prezentau semne incompatibile cu viața.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că cei doi ar fi plecat, în data de 6 octombrie a.c., de la domiciliul din municipiul Săcele, cu intenția de a se plimba cu autoturismul, fără a fi cunoscută zona de deplasare, rudele acestora semnalând plecarea în cursul serii de 8 octombrie.

Persoanele decedate au fost preluate și transportate la Serviciul de Medicină Legală Brașov, în vederea efectuării necropsiei.

În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul, acestea fiind desfășurate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale.