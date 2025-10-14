Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Aur la preţ record. Metalul preţios, din ce în ce mai căutat de români

Cei care au investit în aur de-a lungul timpului se pot declara practic câştigători la loto. Metalul preţios e mai scump ca niciodată. Un gram se apropie de 580 de lei, la cursul BNR. Aşa că mulţi fug deja la casele de amanet să îşi vândă bijuteriile ca să profite de preţul ridicat. Dar atenţie! Investiţia în bijuterii nu e întotdeauna aur curat.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 12:42

De aceea, tot mai mulţi români se înghesuie în această perioadă fie să amaneteze aur, fie să investească în metalul preţios.

Amanetul plătește între 260 și 405 lei pe gram, în funcție de carataj. Diferența față de BNR vine din marje și impurități. Și magazinele de bijuterii văd mai mulți clienți care vor să-și evalueze aurul sau să cumpere ca investiție.

Specialiștii avertizează însă că aurul fizic nu e mereu cea mai bună afacere: costurile de producție, transport și depozitare pot reduce prețul cu până la 15%, iar bijuteriile pot aduce pierderi chiar de 40%, din cauza taxelor și a manoperei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

aur pret aur record aur cotatie aur pret aur bnr
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA?
Observator » Evenimente » Aur la preţ record. Metalul preţios, din ce în ce mai căutat de români