Cei care au investit în aur de-a lungul timpului se pot declara practic câştigători la loto. Metalul preţios e mai scump ca niciodată. Un gram se apropie de 580 de lei, la cursul BNR. Aşa că mulţi fug deja la casele de amanet să îşi vândă bijuteriile ca să profite de preţul ridicat. Dar atenţie! Investiţia în bijuterii nu e întotdeauna aur curat.

De aceea, tot mai mulţi români se înghesuie în această perioadă fie să amaneteze aur, fie să investească în metalul preţios.

Amanetul plătește între 260 și 405 lei pe gram, în funcție de carataj. Diferența față de BNR vine din marje și impurități. Și magazinele de bijuterii văd mai mulți clienți care vor să-și evalueze aurul sau să cumpere ca investiție.

Specialiștii avertizează însă că aurul fizic nu e mereu cea mai bună afacere: costurile de producție, transport și depozitare pot reduce prețul cu până la 15%, iar bijuteriile pot aduce pierderi chiar de 40%, din cauza taxelor și a manoperei.

