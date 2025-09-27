Antena Meniu Search
Video Aur şi bronz pentru Lotul Naţional de Paraclimbing, la Campionatul Mondial de la Seul

România scrie din nou istorie. Lotul Național de Căţărări a urcat pe cele mai înalte trepte ale podiumului la Campionatul Mondial de la Seul. Competiția este dedicată sportivilor cu dizabilități - de la deficiențe de vedere până la cele locomotorii.

de Redactia Observator

la 27.09.2025 , 08:51

Românii au demonstrat forță, tehnică și curaj pe traseele de concurs. Iar după o săptămână intensă în Coreea de Sud, s-au întors acasă campioni.

Imnul României a răsunat de două ori pe cea mai importantă scenă mondială de escalada paralimpică. La Seul, sportivii noștri au cucerit două medalii de aur şi una de bronz.

Paraclimbingul este varianta paralimpică a escaladei sportive. Sportivii sunt împărțiți pe categorii în funcție de tipul și gradul de dizabilitate, de la deficiențe de vedere sau nevăzători, până la deficiențe locomotorii. Fiecare participant trebuie să escaladeze trasee diferite, într-un timp limită.

Medaliat cu aur a fost și Cosmin Candoi, iar Daniel Andrei a obținut bronzul. Amândoi fac parte din categoria B3, adică cea a sportivilor cu deficiență vizuală moderată.

Rezultatele întăresc poziția României în elita mondială și dau startul pregătirilor pentru un obiectiv și mai mare - Jocurile Paralimpice de la Los Angeles din 2028.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

medalii aur bronz paraclimbing campionat mondial
