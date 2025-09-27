România scrie din nou istorie. Lotul Național de Căţărări a urcat pe cele mai înalte trepte ale podiumului la Campionatul Mondial de la Seul. Competiția este dedicată sportivilor cu dizabilități - de la deficiențe de vedere până la cele locomotorii.

Românii au demonstrat forță, tehnică și curaj pe traseele de concurs. Iar după o săptămână intensă în Coreea de Sud, s-au întors acasă campioni.

Imnul României a răsunat de două ori pe cea mai importantă scenă mondială de escalada paralimpică. La Seul, sportivii noștri au cucerit două medalii de aur şi una de bronz.

Paraclimbingul este varianta paralimpică a escaladei sportive. Sportivii sunt împărțiți pe categorii în funcție de tipul și gradul de dizabilitate, de la deficiențe de vedere sau nevăzători, până la deficiențe locomotorii. Fiecare participant trebuie să escaladeze trasee diferite, într-un timp limită.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Medaliat cu aur a fost și Cosmin Candoi, iar Daniel Andrei a obținut bronzul. Amândoi fac parte din categoria B3, adică cea a sportivilor cu deficiență vizuală moderată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Rezultatele întăresc poziția României în elita mondială și dau startul pregătirilor pentru un obiectiv și mai mare - Jocurile Paralimpice de la Los Angeles din 2028.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea cumulării pensiei cu salariul pentru angajaţii statului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰