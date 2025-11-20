Pe cât de dulce e, pe atât e şi de sănătoasă mierea. Iar acum, pe măsură ce iarna îsi intră în drepturi, cu atât mai mult. De la viroze, răceli şi afecţiuni respiratorii, mierea ne fereşte de toate. Apicultorii vin inclusiv cu varinate de consum – cu ghimbir, fructe sau propolis, pentru un plus de energie și protecție.

Botezată aurul lichid de la borcan, mierea e iubită şi consumată de tot mai mulţi români.

"Sunt mare consumatoare de miere. Cel puţin dimineaţa la cafea este răsfăţul meu. Dar eu iau de la ţară de la o sursă sigură" a explicat o femeie.

Specialiştii susţin şi ei consumul de miere, mai ales în sezonul rece.

"Mierea este un aliment total pentru că conţine toate clasele de substanţe plecând de la glucide, cantităţi foarte mici de proteine, dar şi substanţe care pot ajuta sănătatea noastră să reziste la asaltul viruşilor în perioada rece" a explicat prof. Univ. Mircea Oroian, de la Facultatea de Inginerie Suceava.

Iar, pentru cei curioşi, sortimentele speciale vin în combinații atent gândite de apicultori.

"Avem mierea cu ghimbir şi scorţişoară şi aceasta este pentru tuse sau când avem inflamaţii în zona de gât. […] Avem şi aronia cu propolis, miere şi cătină. Acesta tot aşa când imunitatea este scăzută este bine să consumăm în fiecare dimineaţă" a explicat apicultorul Andrei Budeanu.

"Mierea cu zmeură este şi ea plină de antioxidanţi, deoarece este şi ea bogată în vitamina C" a explicat apicultorul Olivia Bădeliţă.

"Pâinea albinelor", produs de top al apiculturii

Un produs de top al apiculturii este păstura.

"Avem pâinea albinelor, păstura, păstura este foarte bună. La sezonul rece ajută, are multe vitamine" a spus apicultorul Liviu Zugravu.

"Şi preţul este un pic mai mare faţă de celelalte produse. Noi îl vindem în jur de 600 de lei pe kg. Se vinde aşa la 60 de lei 100 de grame" a mai explicat apicultorul Andrei Budeanu.

Prețurile borcanelor de miere pornesc de la 30 de lei şi pot ajunge la 50 de lei, iar polenul crud se vinde cu aproximativ 100 de lei pe kilogram.

