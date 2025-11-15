Frica, rușinea și vina încă țin prea multe femei pe loc, chiar și atunci când sunt victime ale agresiunilor. Totuși, unele au curajul să răspundă la violenţe. Sălile de autoapărare sunt primul loc unde învață să spună "nu" şi "ajunge". Acolo, sub îndrumarea instructorilor, vulnerabilitatea se schimbă în forță.

Femeile tind să se învinovățească atunci când ajung să fie agresate. O spun specialiștii în autoapărare, care văd frecvent acest tip de traumă în ochii participantelor la cursuri.

"Observăm o creștere a interesului de la an la an. Cel mai important, înveți să îți asculți alarma interioară, înveți să ai încredere în instinctul tău și, dacă ai un pic de încredere și în noi, să fii convinsă că trebuie să acționezi de fiecare dată" a relatat instructorul principal Mihai Cosma.

Simina a început cursurile în urmă cu 2 ani și jumătate, după un incident în trafic.

"În momentul în care lucram, acum câțiva ani, a fost un moment în care am parcurs mașina unde nu trebuie, am zis: stau 5 min, o las acolo și după plec. A venit un domn care a spus: ‘Te-ai parcat pe locul meu de parcare’. Dau să urc în mașină, îmi deschide ușa… mă uit și eram absolut înspăimântată" a explicat Simina.

Seminarul le oferă femeilor primele repere pentru situații-limită: cum să reacționezi, cum să scapi, cum să-ți protejezi viața. Este un curs implementat în peste 30 de țări, la care au participat peste 100.000 de femei.

"Eram într-un magazin și m-a abordat o persoană, a pus întrebări din ce în ce mai inconfortabile și instinctul mi-a zis că ceva nu e în regulă și am plecat de acolo" a povestit Denisa.

Peste 500 de femei, agresate în 2025 în judeţul Timiş

În județul Timiș, peste 500 de femei au fost agresate doar anul acesta. Asta înseamnă, în medie, două în fiecare zi. Iar în cele mai multe cazuri, agresorul nu e un necunoscut, ci chiar soțul sau fostul partener.

"În urma acestor fapte, polițiștii au emis 373 de ordine de protecție provizorii. Dintre acestea, 200 s-au transformat în ordine de protecție" a explicat Aurora Piperea de la IPJ Timiș.

"Când ceva pare în neregulă, să nu accepți să te convingi că nu are ce să se întâmple, ci să schimbi situația, să fii fermă prin ceea ce spui, prin ceea ce faci. Să pleci dacă se poate de acolo, să nu accepți compromisuri, astfel încât șansele ca situația să degenereze să fie mai mici" a mai spus Mihai Cosma.

La nivel european, România se află pe locul al patrulea în topul violenței asupra femeilor. Doar anul trecut, polițiștii au intervenit în peste 130.000 de cazuri.

