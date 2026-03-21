A fost activat Planul Roşu de Intervenţie în urmă cu puţin timp, la limita dintre judeţele Vaslui şi Galaţi, după ce un autocar plin cu pasageri s-a răsturnat.

Autocarul venea de la Chişinău şi se îndrepta spre Aeroportul Otopeni, când într-o fracţiune de secundă, şoferul a pierdut controlul volanului şi ajuns cu vehiculul într-un şanţ.

Impactul a fost atât de puternic încât o persoană a murit pe loc, după ce a fost proiectată în exterior şi prinsă sub autocar. Alţi 14 pasageri au fost transportaţi de urgenţă la spitalele din Bârlad şi Tecuci.

Poliţiştii fac acum cercetări şi urmează să stabilească în ce condiţii s-a petrecut mai exact accidentul.

