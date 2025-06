Cască obligatorie și cursuri de legislație rutieră. Așa ar putea arăta viitorul pentru toți cei care merg pe bicicletă sau trotinetă electrică. O cere Avocatul Poporului, care propune reguli stricte, la fel ca pentru soferi sau motociclişti. "Propunerile noastre vizează mai degrabă o creare a unui cadru de Securitate. Să fie familiarizaţi cu semnele de circulaţie, felul în care trebuie condus pe drumurile publice, pe de altă parte de a le asigura şi o securitate fizică", a declarat Mircea Criste, adjunct Avocatul Poporului.

În cazul copiilor, cursurile ar urma sa fie predate în şcoală, iar adulţii care nu au permis de conducere ar trebui să treacă printr-o pregătire teoretică, în scolile de soferi. Aşa speră autorităţile să mai frâneze tragediile pe şosele. Datele arată că cele mai multe incidente in care sunt implicate biciclete sau trotinete se petrec din cauza neatenției şi a vitezei. În astfel de accidente, casca de protectie a făcut de multe ori diferenţa intre viaţă si moarte. Anul trecut, doar in Bucuresti, peste 80 de persoane aflate pe bicicleta sau trotinetă au fost implicate in asffel de accidente, iar cinci dintre ele si-au pierdut viaţa.

Instructorii auto cred că educația rutieră trebuie predată încă de la vârste fragede. "De cele mai multe ori, s-a ajuns la concluzia că ei nu cunosc problemele teoretice, nu cunosc indicatoarele, nu cunosc nişte reguli de bun simţ, dacă vreţi. Cred că ar trebui urmate anumite cursuri şi în zona şcolilor, liceelor, poate chiar şi la grădiniţă", a declarat Aurel Moraru, instructor auto. Propunerile din raportul Avocatului Poporului sunt momentan in faza de discuție și ar putea fi incluse într-un proiect de lege care să completeze Codul Rutier.

