Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Autospecială de poliție, făcută scrum în timpul unei intervenții la Zalău

Misiune cu ghinion pentru un echipaj de poliţie Zalău. În timp ce intervenea la un apel de urgență, poliţiştii au văzut cum autospeciala este cuprinsă de flăcări.

de Redactia Observator

la 17.10.2025 , 08:53

Patrula de poliție a observat miros de fum provenind din compartimentul motor, iar la scurt timp au apărut flăcări vizibile. Incidentul s-a produs după ce echipajul ajunsese deja la locul unei intervenţii, în urma unei sesizări primite prin SNUAU 112.

Agenţii au încercat să stingă incendiul cu mijloacele avute în dotare, dar vâlvătaia a fost mult prea puternică. Au chemat în ajutor pompierii, însă până să ajungă echipajul, mașina s-a făcut scrum.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar autospeciala a ars în totalitate. O anchetă urmează să stabilească de la ce a pornit focul.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

masina politie incendiu zalau
Înapoi la Homepage
Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane euro!
Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane euro!
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Florin Cernat dezvăluie chinul trăit în Ucraina, la Dinamo Kiev. Totul despre 1-4 cu Steaua în Liga Campionilor
Florin Cernat dezvăluie chinul trăit în Ucraina, la Dinamo Kiev. Totul despre 1-4 cu Steaua în Liga Campionilor
Clipe de groază în blocul unde 2 etaje au explodat. Vecinii descriu momente teribile: „Ușa ne-a venit în cap. S-a simțit miros de gaz”
Clipe de groază în blocul unde 2 etaje au explodat. Vecinii descriu momente teribile: „Ușa ne-a venit în cap. S-a simțit miros de gaz”
Comentarii


Întrebarea zilei
Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit?
Observator » Evenimente » Autospecială de poliție, făcută scrum în timpul unei intervenții la Zalău