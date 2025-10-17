Misiune cu ghinion pentru un echipaj de poliţie Zalău. În timp ce intervenea la un apel de urgență, poliţiştii au văzut cum autospeciala este cuprinsă de flăcări.

Patrula de poliție a observat miros de fum provenind din compartimentul motor, iar la scurt timp au apărut flăcări vizibile. Incidentul s-a produs după ce echipajul ajunsese deja la locul unei intervenţii, în urma unei sesizări primite prin SNUAU 112.

Agenţii au încercat să stingă incendiul cu mijloacele avute în dotare, dar vâlvătaia a fost mult prea puternică. Au chemat în ajutor pompierii, însă până să ajungă echipajul, mașina s-a făcut scrum.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar autospeciala a ars în totalitate. O anchetă urmează să stabilească de la ce a pornit focul.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰