Galerie foto Autoturism de 25.000 de euro furat din Austria, descoperit de polițiști în Vișeu de Sus

Un autoturism VW 4X4, declarat furat în Austria, estimat la 25.000 de euro, a fost descoperit la Vișeu de Sus de Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus, împreună cu cei din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș. 

de Denisa Vladislav

la 06.04.2026 , 10:27
Autoturism furat din Austria, descoperit de polițiștii de frontieră în Vișeu de Sus - Sursa: Poliţia de Frontieră Galerie (2)

Mașina a fost indisponibilizată la sediul instituției, în vederea continuării cercetărilor, informează Poliţiştii de Frontieră. 

"În data de 4 aprilie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus, în cooperare cu cei din cadrul STPF Maramureș, au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii traficului internațional de autovehicule furate din străinătate într-un dosar penal constituit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. În cadrul acesteia, au pus în aplicare un mandat de perecheziție pe raza localității Vișeu de Sus ocazie cu care au identificat un autoturism, an fabricație 2018. În urma verificărilor specifice efectuate, colegii noștri au constatat că autoturismul figurează ca fiind furat din Austria, din data de 26.03.2026.", se arată într-un comunicat al Poliţiei de Frontieră

Autovehiculul în valoare de 25.000 euro a fost indisponibilizat la sediul instituției.

Articolul continuă după reclamă

Cercetările continuă sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

Denisa Vladislav Like
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi găsit motorină premium mai ieftină decât cea standard?
Observator » Evenimente » Autoturism de 25.000 de euro furat din Austria, descoperit de polițiști în Vișeu de Sus
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.