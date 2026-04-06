Un autoturism VW 4X4, declarat furat în Austria, estimat la 25.000 de euro, a fost descoperit la Vișeu de Sus de Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus, împreună cu cei din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș.

Mașina a fost indisponibilizată la sediul instituției, în vederea continuării cercetărilor, informează Poliţiştii de Frontieră.

"În data de 4 aprilie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus, în cooperare cu cei din cadrul STPF Maramureș, au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii traficului internațional de autovehicule furate din străinătate într-un dosar penal constituit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. În cadrul acesteia, au pus în aplicare un mandat de perecheziție pe raza localității Vișeu de Sus ocazie cu care au identificat un autoturism, an fabricație 2018. În urma verificărilor specifice efectuate, colegii noștri au constatat că autoturismul figurează ca fiind furat din Austria, din data de 26.03.2026.", se arată într-un comunicat al Poliţiei de Frontieră.

Cercetările continuă sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

Denisa Vladislav

