Averi pierdute pentru datorii: un brăilean, acuzat că și-a lăsat victimele fără case

Un bărbat de 56 de ani, din Brăila, a fost plasat în arest la domiciliu, în baza unei decizii de vineri a instanţei, într-un dosar penal de camătă.

Potrivit anchetatorilor, brăileanul este acuzat că a vândut sau a iniţiat vânzarea ilegală a două apartamente aparţinând unor persoane pe care le împrumutase cu bani, pentru a-şi recupera atât sumele împrumutate, cât şi dobânzile aferente, fără a fi autorizat în acest sens.

Acuzat că şi-a lăsat victimele fără casă

La data de 9 aprilie a.c. poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila - Biroul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila au făcut două percheziţii domiciliare în municipiu, în cadrul unui dosar penal de camătă, informează IPJ Brăila.

Poliţiştii au stabilit că în perioada noiembrie 2024 - noiembrie 2025, un bărbat de 56 de ani, din municipiu, ar fi iniţiat vânzarea unui apartament deţinut de un bărbat de 42 de ani şi o femeie de 45 de ani, cu scopul de a-şi recupera atât banii acordaţi cu titlu de împrumut, cât şi dobânzile aferente acestora, fără a fi autorizat în acest sens.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, acelaşi bărbat ar fi vândut apartamentul deţinut de o femeie de 34 de ani.

În baza probelor administrate, la data de 9 aprilie, poliţiştii l-au reţinut pe bărbat pentru 24 de ore, iar vineri, 10 aprilie, instanţa a dispus faţă de acesta măsura preventivă a arestului la domiciliu, perioadă în care va fi monitorizat electronic.

