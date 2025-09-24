Noapte de foc în Capitală. Un incendiu violent a făcut scrum un depozit alimentar aflat în mijlocul oraşului, între case şi blocuri, în cartierul Pantelimon. Fumul negru și toxic s-a întins pe kilometri şi a învăluit tot oraşul. Locuitorii din patru sectoare au fost avertizaţi prin mai multe mesaje Ro-Alert să rămână în case cu ferestrele închise. Au fost chemaţi pompieri aflaţi în liber şi din localităţile de lângă Capitală să lupte cu flăcările. Nivelul poluării a fost de 7 ori peste cel admis. Medicii avertizează: oamenii cu boli cronice pot resimţi efectele în următoarele zile.

Incendiul a pornit după lăsarea întunericului la depozitul Antrefrig. Flăcări uriaşe s-au ridicat dintre blocurile şi casele din cartierul Pantelimon. Un nor uriaş de fum negru s-a întins imediat în oraş.

Au fost mobilizaţi 150 de pompieri din Bucureşti şi din Ilfov. Au fost aduşi în teren şi roboţii cu camere de termoviziune.

Rezervoarele de amoniac folosite pentru instalaţia de răcire a depozitului frigorific şi au fost prioritatea pompierilor. Din fericire erau montate în afara clădirii, aşa că pericolul de explozie a fost îndepărtat rapid. Dar depozitul plin cu materiale inflamabile, de la hârtie până la cărbuni, a continuat să ardă ca o torţă.

Filmul incendiului devastator din Pantelimon

Blocul în care suntem se află la mai puţin de 200 de metri de locul focarului. Ca să vă faceţi o idee, căldura degajată se simte inclusiv prin geamul de termopan.

Pompierii au avut nevoie de o cantitate uriaşă de apă. Mai multă decât au putut asigura hidranţii din jurul depozitului.

Acesta este locul de unde pompierii vin să ia apă. Este la aproximativ 2 minite de locul incendiului, timp destul de important pentru astfel de situaţie care este în dinamică.

7.000 de metri pătraţi au ars din depozit. Din cauza norului toxic, locuitorii din patru din cele 6 sectoare au fost avertizaţi prin Ro-Alert să rămână în case cu ferestrele închise. În apropierea incendiului, însă, aerul era irespirabil chiar şi în apartamente.

"Ne-am evacuat pentru că era foarte mult fum şi nu putem să respirăm". "Abia am venit din oraş, încă nu ştim care este situaţia în casă". "Am închis toate geamurile, dar tot degeaba". "Unde ştiam că sunt mai în vârstă am bătut la uşă, am sunat să nu-i prindă dormind", spun oamenii.

Şi pompierii au avut de suferit. "Avem, în acest moment, doar un singur pompier cu uşoară expunere la fum care a fost retras din dispozitiv", a declarat Daniel Vasile, ISU B-IF.

A fost nevoie de o noapte întreagă ca flăcările să fie stinse. Salvatorii au rămas însă în alertă. Zeci de pompieri sunt în continuare la locul incendiului, controlează fiecare metru pătrat al halei pentru a stinge ultimele focare şi a preveni reizbucnirea flăcărilor.

La incendiu au ajuns şi echipele Gărzii de Mediu, cu laboratoare mobile de măsurare a calităţii aerului.

Poluarea ar putea aduce probleme mari de sănătate

Aparatele au arătat că nivelul poluării a depăşit de şapte ori nivelul maxim admis. Medicii atrag atenţia că aerul otrăvit este periculos în special pentru pacienţii cu boli respiratorii sau cardiovasculare.

Cei cu boli cronice ar putea simţi greutate la respiraţie, oboseală sau iritaţie pe căile respiratorii.

"Pentru persoanele cu boli cronice, lucrurile sunt sensibile pentru că modificarea simptomelor poate să apară şi în următoarele zile. Să-şi ia medicamentele cu regularitate şi să folosească la nevoie medicaţia suplimentară", a declarat Beatrice Mahler, medic pneumolog.

Aparatele fixe de detectare a poluării din Bucureşti, în schimb, au rămas "pe verde" chiar şi în timpul incediului. Asta pentru că ele indică doar o medie a nivelului de poluare din ultimele 24 de ore, nu calitatea aerului în timp real.

"Deci o să modificăm legislaţia sau metodologia, de fapt, astfel încât harta care arată care este calitatea aerului să reflecte, într-adevăr, calitatea de la momentul respectiv", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Cauzele incendiului nu se cunosc încă. Una din variante este că focul ar fi pornit de la panourile fotovoltaice aflate pe hală, iar o alta că scânteia a plecat de la instalaţiile de răcire ale depozitului.

"Analizăm toate circumstanţele. Analizăm camerele de luat vederi, analizăm amprenta incendiului, adică locul de unde prezumăm că a pornit şi s-a dezvoltat ulterior incendiul", a declarat Daniel Vasile, ISU Bucureşti-Ilfov.

Depozitul nu avea autorizaţie de securitate la incendiu şi nici asigurare.

