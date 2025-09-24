Noapte de foc și panică în sectorul 2 al Capitalei. Un incendiu uriaș a izbucnit, aseară, la o hală frigorifică de pe Șoseaua Pantelimon. Flăcările apocaliptice au cuprins acoperișul şi, rapid, un nor negru și dens a acoperit tot cerul Bucureştiului. Mesajele Ro-Alert au curs în valuri, pe măsură ce focul s-a extins. Locuitorii din zonă au fost nevoiţi să iasă pe străzi, pentru că fumul se simţea inclusiv în casele lor. 150 de pompieri cu 26 de autospeciale s-au luptat cu focul care încă mai arde mocnit. 7.000 de metri pătraţi sunt afectaţi, iar hala stă acum să se prăbuşească.

Incendiul a cuprins acoperişul halei frigorifice din Sectorul 2, în jurul orei 20:00, iar flăcările uriaşe s-au extins rapid transformând totul într-un dezastru de proporţii.

Imagini apocaliptice surprinse din blocurile vecine

Imaginile surprinse de locatarii blocurilor situate în vecinătatea halelor care au ars ore în şir că sunt de-a dreptul apocaliptice.

Aproape de miezul nopţii, focul era de neoprit. Peste 150 de pompieri au fost mobilizaţi la hala de 260 de metri. A fost nevoie de 26 de autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru a ţine piept focului.

"Recipientele respective fac parte din instalaţia şi din sistemul de răcire. În faza incipientă a incendiului, s-a acţionat asupra acestora", a declarat Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU Bucureşti-Ilfov.

Ro-Alert, emis de patru ori pentru București

Fumul dens şi înţepător a intrat şi în apartamentele din blocurile aflate în vecinătate. Mesajele Ro-Alert au curs unul după altul. Patru astfel de avertizări au fost emise în toată Capitala, cu excepţia sectoarelor 1 şi 6.

Deşi au fost sfătuiţi să nu iasă din case și să închidă uşile, geamurile şi aparatele de aer condiţionat, mulţi oameni s-au simţit în pericol în propriile locuinţe, aşa că au ieşit, speriaţi, în faţa blocului.

În lupta cu flăcările uriaşe, un pompier a fost avut nevoie de îngrijiri medicale. Din cauza degajărilor mari de fum, aerul a devenit de 7 ori mai poluat faţă de limitele normale.

Posibila cauză a incendiului

Bucureștiul a trăit una dintre cele mai dramatice nopți, la doar o lună distanţă de când o hală din complexul Dragonul Roşu din Ilfov s-a făcut scrum în faţa unui incendiu de proporţii. Şi atunci, zeci de pompierii s-au luptat cu flăcările aproape o zi întreagă.

În prezent, hala din Pantelimon arde încă mocnit. Structura metalică a construcţiei a fost afectată de temperaturile ridicate din timpul incendiului şi a fost distrusă, în cea mai mare parte. 14 autospeciale cu apă şi spumă au rămas la faţa locului. Potrivit informaţiilor oferite de pompieri, incendiul a fost localizat pe trei dintre laturile halei.

