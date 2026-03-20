Primele misiuni ale avioanelor americane staţionate în România. Zboruri militare de realimentare lângă Cipru

Trei aeronave militare americane de realimentare au efectuat primele misiuni deasupra Mării Mediterane, după ce au decolat de la București. Operațiunea, desfășurată pe timpul nopții, vine în contextul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu.

de Redactia Observator

la 20.03.2026 , 11:09
Un avion de luptă U.S. Navy F/A-18F Super Hornet se apropie pentru realimentare de la un KC-135 Stratotanker.

Trei dintre cele cinci aeronave Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, staționate la București, au efectuat în noaptea de 19 spre 20 martie 2026 primele misiuni de realimentare aeriană, potrivit informațiilor publicate de BoardingPass pe pagina de Facebook.

Avioanele au decolat joi seara de pe teritoriul României și s-au deplasat către zona de sud a Ciprului, unde au realimentat în aer alte aeronave militare implicate în operațiuni, mai precizează sursa citată.

Misiune de aproape șase ore

După finalizarea operațiunii, cele trei avioane s-au întors la București, întreaga misiune având o durată de aproximativ șase ore.

Desfășurarea acestor zboruri vine pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al intensificării activităților militare în regiune.

