Video Băiat de 13 ani, bătut şi umilit de 4 adolescenţi, în Târgu Jiu. Agresorii l-au obligat să le pupe picioarele

Scene șocante la Târgu Jiu. Un copil de doar 13 ani a fost bătut și umilit în plină stradă de patru adolescenți.

de Redactia Observator

la 15.10.2025 , 08:57

"Aici stăm! Îţi ceri scuze acum şi plecăm! Nu, mă! Nu! Lasă! Îţi ceri scuze şi plecăm! Cere-ţi scuze! Vino aici!". Motivul? O fată. 

Şirul umilinţelor nu s-a oprit însă aici, iar agresorii l-au obligat să le pupe picioarele.

Mama copilului i-a dat pe cei patru indivizi pe mâna poliţiei, iar agenţii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

