Scene șocante la Târgu Jiu. Un copil de doar 13 ani a fost bătut și umilit în plină stradă de patru adolescenți.

"Aici stăm! Îţi ceri scuze acum şi plecăm! Nu, mă! Nu! Lasă! Îţi ceri scuze şi plecăm! Cere-ţi scuze! Vino aici!". Motivul? O fată.

Şirul umilinţelor nu s-a oprit însă aici, iar agresorii l-au obligat să le pupe picioarele.

Mama copilului i-a dat pe cei patru indivizi pe mâna poliţiei, iar agenţii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă e greu să găsiţi locuri pentru analize decontate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰