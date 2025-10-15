Video Băiat de 13 ani, bătut şi umilit de 4 adolescenţi, în Târgu Jiu. Agresorii l-au obligat să le pupe picioarele
Scene șocante la Târgu Jiu. Un copil de doar 13 ani a fost bătut și umilit în plină stradă de patru adolescenți.
"Aici stăm! Îţi ceri scuze acum şi plecăm! Nu, mă! Nu! Lasă! Îţi ceri scuze şi plecăm! Cere-ţi scuze! Vino aici!". Motivul? O fată.
Şirul umilinţelor nu s-a oprit însă aici, iar agresorii l-au obligat să le pupe picioarele.
Mama copilului i-a dat pe cei patru indivizi pe mâna poliţiei, iar agenţii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.
