Băiat de 8 ani, bătut de un alt copil, într-o toaletă din Oradea. Mama victimei: "Părea o provocare TikTok"
Părinții unui copil de 8 ani susţin că fiul lor a fost agresat de alţi băieţi în incinta Orășelului Copiilor din Oradea. Incidentul a avut loc când băiatul a intrat la toaleta publică, scrie presa locală.
Potrivit unei postări făcute de mamă pe contul de Facebook şi distribuit pe mai multe grupuri din Oradea, incidentul a avut loc între orele 13:43 și 13:45, atunci când băiatul a intrat la toaleta publică, scrie ebihoreanul.ro.
Imediat după copil a intrat un alt băiat care, fără niciun motiv, a început să îl lovească cu piciorul.
Înainte de atac, agresorul a stins lumina din toaletă. Imediat după ce şi-a lovit victima a fugit pe o ușă laterală. Acolo îl aştepta un complice, susţine mama băiatului agresat.
"Totul părea o scenetă bine gândită și intenționată, de tip provocare TikTok", a scris unul dintre părinţii victimei pe Facebook.
Băiatul agresat a suferit contuzii abdominale, toracice și la coloană și a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe.
Familia a depus plângere la poliție, iar imaginile de pe camerele de supraveghere urmează să fie verificate.
