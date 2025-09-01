Băieţel de un an şi opt luni, înecat într-un iaz ornamental din Timișoara, în timp ce era la grădiniţă

Tragedie la Timișoara: un băiețel de 1 an și 8 luni s-a înecat luni într-un iaz ornamental aflat lângă grădinița pe care o frecventa. Copilul fusese scos la joacă împreună cu alți micuți, iar la un moment dat s-a constatat dispariția lui. În ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au mai putut salva viața acestuia. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și verifică modul în care s-a făcut supravegherea copiilor.

Un copil de un an și opt luni s-a înecat luni într-un iaz ornamental aflat în apropierea grădiniței pe care o frecventa. Acesta a fost scos pentru recreere într-un spațiu amenajat în aer liber, împreună cu alți copii, în timpul programului, iar la un mement dat s-a constatar lipsa acestuia.

Potrivit IPJ Timiș, luni, în jurul orei 12.30, polițiștii Secției 2 au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Calea Martirilor din Timișoara într-un iaz ornamental se află un minor înecat.

Polițiștii au constatat că este vorba de un băiețel de 1 an și 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spațiu amenajat, în aer liber, din apropierea grădiniței, împreună cu ceilalți copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia.

În ciuda manevrelor de resuscitare făcute de personalul medical, a fost declarat decesul băiețelului.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează verificări și cu privire la supravegherea copiilor.

