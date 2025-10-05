Caz cutremurător în orașul Mărășești din Vrancea. Un copil de trei ani a fost ucis de o haită de câini. Localnicii spun că le e frică să mai iasă pe stradă şi că, în ultimii ani, au făcut zeci de sesizări la primărie. Edilii, în schimb, susţin că adună zeci de maidanezi, dar oamenii continuă să abandoneze animale. Cazul ne-a fost sesizat pe Fii Observator.

"A trecut copilul încolo și l-au apucat câinii. Când s-a dus vecinul. ia uite, un copil mort aici. Erau 20-30 de câini", a povestit un localnic din Mărăşeşti.

Copilul ar fi plecat de acasă fără ştirea părinţilor atunci când a fost atacat de o haită de câini. Băiatul nu a apucat să strige după ajutor, iar când a fost văzut de un localnic era deja prea târziu.

Voia să ajungă la bunici, dar a fost prins de câini

Articolul continuă după reclamă

"Copilul a vrut să treacă, să se ducă la bunica lui, nu a mai apucat că de aici l-au luat câinii și cum l-au târât de a ajuns aici chiar nu știm", a explicat o femeie.

"Copilul probabil a strigat, că aici sunt foarte mulți câini, cred că 20 să nu exagerez, cel puțin 20, care se presupune că nu au stăpân și vin la gunoaiele astea aici. Probabil copilul a vrut să treacă pe partea aia și când l-au văzut singur s-au repezit la el", a mai spus un localnic.

Localnicii sunt în stare de şoc mai ales că, spun ei, au făcut zeci de sesizări către autorităţi.

"Cred că niciun părinte nu și-ar dori să-și piardă copilul în halul ăsta. Asta e situația, deci copilul nostru pe care îl avem în curte, stăm cu frică acum, stăm cu ochii pe el", a adăugat o altă persoană referitor la tragedie.

Cartierul, invadat de maidanezi

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Am cerut la prefectură să trimită hingherii, să ia măsuri împotriva câinilor fără stăpân pentru că nu mai pot merge copiii la școală. N-a luat nicio măsură", a dezvăluit un bărbat.

Cu două zile înainte de tragedie, primarul anunța că a strâns aproape 70 de câini fără stăpân de pe străzi.

"Am stabilit că în perioada următoare să strângem mai mulți din zona respectivă și, totodată, să încercăm și o microcipare a celor care rămân, pentru că acolo mulți sunt câini ai oamenilor care locuiesc în zonă. Ridicatul câinilor de acolo e destul de dificil. Se poate face doar în prezența poliției", a declarat Adrian Toderaşc, primarul din Mărăşeşti.

Avertismentul specialiştilor

Specialiștii spun că maidanezii atacă în haită mai ales când nu au mâncare.

"Se adună în haite, devin foarte periculoși pentru că vânează în haite, ei se sprijină unul pe altul și vânează exact ca în natură", a subliniat Cornel Gingăraşu, medic veterinar.

În urmă cu doi ani, o femeie de 43 de ani a fost ucisă de câini în timp ce făcea jogging în zona Lacul Morii din Capitală.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰