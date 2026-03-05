Bărbat arestat după ce şi-a omorât fratele şi l-a aruncat în râu. L-a cărat cu un căruț pentru butelii

Un bărbat de 59 de ani a fost arestat preventiv după ce și-a omorât cu o rangă metalică fratele mai mare, pe care l-a aruncat apoi într-un râu din județul Brașov. Cadavrul a fost găsit după șase săptămâni.

Bărbat din Braşov, aresta după ce şi-a omorât fratele cu o rangă metalică şi l-a aruncat în râu - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Potrivit parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, în 28 februarie autoritățile au fost anunțate despre prezența unui cadavru în albia râului Valea Prăpăstiilor care curge pe raza orașului Zărnești.

Polițiștii au stabilit că victima era un bărbat, a cărui identitate era necunoscută. Acesta prezenta leziuni la nivelul capului, iar medicul legist a stabilit că decesul a survenit cu circa 6 săptămâni înainte, fiindu-i cauzat de un traumatism cranio-cerebral prin lovirea repetată cu un corp alungit.

În urma cercetărilor făcute, procurorii au dispus reținerea unui bărbat, fratele victimei, care este cercetat pentru comiterea infracțiunii de violență în familie în forma omorului. Acesta a fost ulterior arestat preventiv.

Din cercetările s-a stabilit că, pe fondul scandalurilor dintre cei doi frați și a consumului de alcool, în 12 decembrie 2025, aflându-se în curtea locuinței lor comune, inculpatul, în vârstă de 59 de ani, și-a omorât fratele, în vârstă de 65 de ani, lovindu-l repetat cu o rangă metalică de un metru în zona capului și a mâinilor până când victima nu a mai mișcat.

Ulterior, inculpatul a transportat corpul victimei cu un căruț de butelii pe o distanță de câteva sute de metri de la locuință până la locul în care a aruncat cadavrul în albia râului Valea Prăpăstiilor.

