Bărbat arestat preventiv, după un jaf de 15.000 de lei într-o sală de jocuri din Constanța

Un bărbat de 31 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a intrat mascat într-o sală de jocuri din Constanța, a amenințat cu un cuțit o angajată și a furat 15.000 de lei. Atacul a avut loc în toiul nopții, iar suspectul a fost prins în urma unor percheziții.

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată, joi, după ce a intrat mascat în casieria unei săli de jocuri de noroc din municipiul Constanţa, a ameninţat cu cuţitul o salariată şi a furat 15.000 de lei, transmite Agerpres.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că, în urma cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa - Serviciul Municipal de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, au reţinut un bărbat de 31 de ani, suspectat de comiterea faptei.

Atac în miez de noapte, 15.000 de lei furați

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Poliţiştii de investigaţii criminale, împreună cu cei ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au pus în aplicare, joi, două mandate de percheziţie domiciliară, atacatorul fiind identificat şi dus la sediul Poliţiei pentru continuarea cercetărilor.

Suspectul a fost reţinut şi, ulterior, arestat preventiv pentru 30 de zile, instanţa de judecată admiţând propunerea procurorilor în acest sens.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰