Bărbat arestat preventiv, după un jaf de 15.000 de lei într-o sală de jocuri din Constanța
Un bărbat de 31 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a intrat mascat într-o sală de jocuri din Constanța, a amenințat cu un cuțit o angajată și a furat 15.000 de lei. Atacul a avut loc în toiul nopții, iar suspectul a fost prins în urma unor percheziții.
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru tâlhărie calificată, joi, după ce a intrat mascat în casieria unei săli de jocuri de noroc din municipiul Constanţa, a ameninţat cu cuţitul o salariată şi a furat 15.000 de lei, transmite Agerpres.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că, în urma cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa - Serviciul Municipal de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, au reţinut un bărbat de 31 de ani, suspectat de comiterea faptei.
Atac în miez de noapte, 15.000 de lei furați
Poliţiştii de investigaţii criminale, împreună cu cei ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au pus în aplicare, joi, două mandate de percheziţie domiciliară, atacatorul fiind identificat şi dus la sediul Poliţiei pentru continuarea cercetărilor.
Suspectul a fost reţinut şi, ulterior, arestat preventiv pentru 30 de zile, instanţa de judecată admiţând propunerea procurorilor în acest sens.
