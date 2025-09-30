Un bărbat dat în urmărire internaţională de autorităţile din Spania a fot prins într-o comunp din Dolj. Acesta are o condamnare de 19 ani la închisoare pentru omor calificat, potrivit News.ro.

Bărbat condamnat în Spania pentru omor calificat, prins în judeţul Dolj. Are de executat 19 ani de închisoare - IPJ Dolj

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au desfăşurat o acţiune pentru identificarea şi prinderea persoanelor date în umărire.

"Astfel, în urma exploatării cu celeritate a unor date şi informaţii, în comuna Mischii, poliţiştii au depistat un bărbat, de 49 de ani, din comuna Mischii, urmărit la nivel internaţional. Faţă de acesta, autorităţile judiciare din Spania au emis un mandat european de arestare, în vederea extrădării, pentru comiterea pe teritoriul acestui stat a infracţiunii de omor calificat, fiind condamnat la pedeapsa de 19 ani de închisoare", au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Bărbatul a fost preluat de poliţişti şi prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a emis ordonanţă de reţinere, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

Articolul continuă după reclamă

El urmează să fie prezentat Curţii de Apel Craiova, în vederea emiterii mandatului de arestare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰