Un apel la 112 care anunţa un incendiu într-o locuinţă din Timiş a dus la descoperirea unei crime. Pompierii chemaţi de vecini au găsit trupul carbonizat al proprietarului casei, dar şi urme de violenţă extremă.

În casa în care a avut loc tragedia, încă de sâmbătă ar fi început o petrecere. Una înecată în băutură. Aseară însă, un apel la 112 anunța că din imobil iese fum.

O vecină a fost cea care a alertat autoritățile după ce proprietarul nu i-a răspuns nici la ușă și nici la telefon. Pompierii au sosit de urgență la fața locului, au rupt gardul, au intrat în casă și acolo au descoperit trupul carbonizat și cu urme de violență al proprietarului, astfel că în scurt timp zona a fost împânzită de polițiști, criminaliști și procurori care au reușit să adune probe și așa au dus la audieri la Timișoara, la serviciul de investigații criminale, trei persoane, doi bărbați și o femeie care ar fi participat la această petrecere și încă doi martori. Au fost audieri acolo care au durat toată noaptea.

Trupul nensufletit al proprietarului, un bărbat în vârstă de 45 de ani, a fost dus la IML, la Timișoara, acolo unde urmează să fie făcută necropsia, în urma căreia se va stabili cauza exactă a decesului.

Articolul continuă după reclamă

Primele date ale închetei arată că în timpul petrecerii cei care erau acolo ar fi început să se certe cu proprietarul casei, cu bărbatul de 45 de ani, și l-ar fi luat la bătaie și când și-au dat seama ce au făcut, i-au incendiat casa și au plecat.

Este o închetă grea chiar și pentru oamenii legii care s-au întors astăzi ca să adune probe suplimentare care i-ar putea ajuta să rezolve acest caz.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰