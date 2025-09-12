Tragedie în Bihor, joi seară. Un bărbat de 45 de ani s-a înecat în apele Crişului Repede, în localitatea Săntandrei. Trupul său a fost găsit la aproximativ 500 de metri de locul dispariţiei, prins în vegetaţia subacvatică, la doar un metru de mal.

Bărbat de 45 de ani, găsit fără viaţă în apele Crişului Repede, la doar un metru de mal - Shutterstock

"În seara zilei de joi, 11 septembrie a.c., în jurul orei 20.15, un apelant al numărului unic 112 a sesizat ISU Bihor cu privire la faptul că un bărbat a intrat în apa Crişului Repede, în localitatea Săntandrei şi nu a mai ieşit la suprafaţă", a transmis, vineri dimineaţă, ISU Bihor.

La locul indicat au fost mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Oradea şi un echipaj al SAJ.

"În urma căutărilor efectuate cu bărcile din dotare, pompierii l-au găsit la aproximativ 500 de metri de locul în care martorii spuseseră că l-au văzut dispărând în apă, trupul acestuia fiind prins în vegetaţia subacvatică, la circa un metru de mal", a mai transmis sursa citată.

Articolul continuă după reclamă

Din nefericire, bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost declarat decedat de medicul SAJ.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰