Bărbat de 48 de ani, găsit spânzurat de un copac în apropierea unei ferme. Era dat dispărut de familie

Tragedie în Timiș. Un bărbat de 48 de ani, dat dispărut de familie, a fost găsit spânzurat de un copac, în apropierea fermei sale din comuna Traian Vuia. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

la 06.09.2025 , 12:18

Un bărbat care a fost dat dispărut de familie a fost găsit spânzurat de un copac în apropierea fermei sale, anunță IPJ Timiș.

Polițiștii au fost sesizați joi cu privire la faptul că un bărbat de 48 de ani, din comuna Traian Vuia, nu mai poate fi contactat de membrii familiei.

În urma verificărilor făcute, bărbatul a fost găsit vineri, în zona fermei pe care o deținea, spânzurat de un copac.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

