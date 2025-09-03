Antena Meniu Search
Bărbat de 52 de ani din Bistriţa-Năsăud, arestat preventiv după ce a violat o fetiţă de 5 ani

Un bărbat de 52 de ani din Bistriţa-Năsăud a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a aviolat o copilă de cinci ani. Ca să poată profita de ea, indivdul a ademenit-o în casă cu dulciuri, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 03.09.2025 , 12:32
Fapta a fost comisă la data de 26 august, în jurul orei 18:30, bărbatul ademenind fetiţa în locuinţa sa cu promisiunea că îi va oferi dulciuri.

"Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, în cursul zilei de 28 august, l-a prezentat pe un bărbat de 52 de ani judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Năsăud, cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile pentru comiterea infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor, în formă agravată, respectiv prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare, propunere admisă la aceeaşi dată", se arată în comunicatul procurorilor.

Anterior arestării preventive, bărbatul în cauză a fost reţinut de organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Oraşului Sângeorz-Băi, pentru o perioadă de 24 de ore.

