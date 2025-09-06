Bărbat de 56 de ani, înjunghiat de concubină, după un scandal stropit cu alcool, în Neamț

Un bărbat de 56 de ani din Cordun, județul Neamț, a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat de concubina lui, în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Femeia de 62 de ani a fost reținută și ulterior arestată preventiv, fiind acuzată de violență în familie.

Polițiștii au fost sesizați joi seara de un bărbat de 56 de ani, din localitatea Cordun, cu privire la faptul că a fost înjunghiat de concubina lui. Bărbatul a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Din cercetările făcute de polițiști s-a stabilit că, între cele două persoane, pe fondul consumului de alcool, a avut loc un conflict, iar femeia de 62 de ani l-a rănit pe bărbat. Împotriva femeii a fost emis un ordin de protecție provizoriu, fiind reținută pentru 24 de ore. Vineri, ea a fost arestată preventiv.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

