Un tânăr din Neamt a lovit cu maşina un bărbat, apoi l-a abandonat pe marginea drumului. Cadavrul a fost descoperit mai târziu, de trecători. Șoferul a ajuns în cele din urmă pe mâna poliției, iar maşina a fost găsită în parcarea unui magazin.

Polițiștii au fost sesizați ieri dimineață despre faptul că, pe un drum județean din Neamț, un bărbat este căzut pe acostament și nu prezintă semne vitale. Echipajul medical direcționat la fața locului a constatat decesul persoanei găsite, un bărbat în vârstă de 67 de ani, din Piatra Neamț.

Polițiștii au demarat imediat verificări și au stabilit că a fost vorba despre un accident rutier, șoferul părăsind locul faptei. În urma cercetărilor desfășurate, șoferul bănuit de producerea accidentului a fost identificat în județul Iași, un tânăr în vârstă de 20 de ani, dintr-o localitate din județul Neamț. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Totodată, polițiștii au identificat, în parcarea unui centru comercial din Piatra Neamț, autoturismul implicat în evenimentul rutier, care prezenta avarii specifice. Tânărul bănuit de comiterea faptei a fost reținut pentru 24 de ore.

Articolul continuă după reclamă

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu folosirea ChatGPT la realizarea temelor de către elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰