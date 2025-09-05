Bărbat din Alba reţinut de poliţişti după ce şi-a bătut soţia şi pe bunica acesteia în vârstă de 87 de ani

Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Alba a fost reţinut de poliţişti după ce şi-a bătut soţia şi pe bunica acesteia învârstă de 87 de ani. Acesta ar fi fost sub influenţa băuturilor alcoolice, potrivit Agerpres.

Bărbat din Alba reţinut de poliţişti după ce şi-a bătut soţia şi pe bunica acestei în vârstă de 87 de ani - Shutterstock / poză ilustrativă

Agresiunea a avut loc în localitatea Zlatna. Totul ar fi plecat de la nişte înţelegeri pe care bărbatul le-a avut cu cele două femei.

"La data de 4 septembrie 2025, poliţiştii din Zlatna au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de un bărbat de 39 de ani, din Zlatna, care este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie şi lovire sau alte violenţe. Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit că, în timp ce se afla în locuinţa de domiciliu, împreună cu soţia sa, în vârstă de 34 de ani, şi bunica acesteia, în vârstă de 87 de ani, pe fondul consumului de alcool şi al unor neînţelegeri, le-ar fi agresat fizic pe acestea", se menţionează într-un comunicat transmis Agerpres de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

Potrivit IPJ Alba, în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieşit risc iminent, iar poliţiştii au emis două ordine de protecţie provizorii.

Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

