Incident grav în Brăila! Un bărbat monitorizat cu brăţară electronică a încercat să o dea jos. Alertaţi, poliţiştii au pornit imediat pe urmele individului de 32 de ani, care avea un ordin de protecţie emis pe numele lui. După ce i-au găsit telefonul, aceştia l-au depistat şi pe bărbat pe şoseaua de centură a oraşului. Acesta încă avea brăţara la picior şi a fost condus de poliţişti la secţie, unde i s-a deschis un dosar pentru încălcarea ordinului de protecţie.

La data de 20 septembrie a.c. în jurul orei 15:35, a fost declanșată o alertă generată de Sistemul de Informare și Monitorizare Electronică Brăila privind un bărbat de 32 de ani, din Brăila, față de care Judecătoria Brăila a emis Ordin de Protecție prin care a fost obligat să poarte un sistem electronic de supraveghere și să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de victimă.

Polițiștii dirijați la fața locului, respectiv pe Șoseaua de Centură în proximitatea Poligonului Vulpea, în urma căutărilor efectuate, au identificat pe sol telefonul mobil al dispozitivului de monitorizare, aparținând bărbatului de 32 de ani.

La scurt timp, pe Șoseaua de Centură, a fost identificat și bărbatul de 32 de ani, care avea atașată de gleznă brățara de supraveghere.

Bărbatului i s-a întocmit dosar penal pentru încălcarea măsurilor ordinului de protecţie

Bărbatul în cauză a fost condus la sediul poliției pentru continuarea verificărilor.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție, prevăzută de Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

