Bărbat din Gorj, trimis în judecată după ce şi-a lovit vecinul de trei ori în cap cu un ciocan
Un bărbat din Gorj a fostr trimis în judecată pentru tentativă de omor. Acesta şi-a atacat un vecin care îşi repara gardul. L-a strâns de gât, l-a împins în şanţ şi apoi i-a luat ciocanul din mână şi l-a lovit de trei ori în cap, potrivit News.ro.
Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj au anunţat că un bărbat a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru tentativă de omor.
"Persoana vătămată S.S., în timp ce lucra la un gard, împreună cu soţia sa, în comuna Bengeşti-Ciocadia, judeţul Gorj, l-au observat pe inculpatul D.M. că se deplasa pe drum, dinspre locuinţa sa şi a oprit la poarta unei locuinţe situate peste drum de locuinţa persoanei vătămate. La un moment dat inculpatul D.M. a înjurat persoana vătămată, a trecut strada şi i-a pus mâinile în jurul gâtului, l-a împins în şanţul din faţa casei, iar din mâna dreaptă i-a luat ciocanul pe care persoana vătămată îl folosea la bătutul cuielor şi a lovit-o în cap, în partea dreaptă, de trei ori", au afirmat procurorii.
Ei au precizat că în urma apelului de urgenţă efectuat de o martoră, la faţa locului s-au deplasat un echipaj de poliţie şi ambulanţa, victima fiind transportată cu salvarea la Spitalul Orăşenesc Novaci, iar ulterior la Spitalul de Urgenţă Tg-Cărbuneşti.
Anchetatorii au stablit că în urma loviturilor primite victima a suferit "fractură parietală dreapta, plagă parietală dreapta, plagă temporală dreaptă".
"S-a reţinut că inculpatul a acţionat cu intenţie indirectă, întrucât a aplicat cu intensitate (s-a produs fractură de os cranian) persoanei vătămate S.S., într-o zonă vitală, respectiv în cap, trei lovituri cu un instrument apt să producă decesul, respectiv un ciocan metalic, prevăzând astfel rezultatul faptei sale şi, deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui", au mai transmis procurorii.
Dosarul a fost înregistrat iniţial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci şi declinat şi înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.
