Un bărbat, în vârstă de 48 de ani, a fost arestat după ce ar fi încercat să violeze o tânără, în vârstă de 24 de ani, pe un câmp din judeţul Giurgiu. Pentru că nu a reuşit să îşi ducă planul la capăt, individul a avariat maşina tinerei, potrivit Agerpres.

Bărbat din judeţul Giurgiu, arestat după ce a încercat să violeze o tânără pe care o cunoscuse într-un bar - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Agresiunea a avut loc în extravilanul localităţii Comana, judeţul Giurgiu. În jurul orei 5 dimineaţa, cei doi se aflau într-un bar din localitatea Novaci. Fără să se cunoască, bărbatul a rugat-o să îl ducă pana în oraşul Mihăileşti. Tânără a acceptat, dar pe drum a încercat să o violeze. A reuşit însă să se apere. Supărat cănu a reuşit să îşi pună planul în aplicare, individul a început să lovească portiera şi parbrizul maşinii.

"La data de 26 august a.c., ora 4:55, Poliţia municipiului Giurgiu a fost sesizată prin apel 112, de către o tânără, de 24 de ani, cu privire la faptul că, în extravilanul localităţii Comana, un bărbat ar fi încercat să întreţină relaţii sexuale cu aceasta. În temeiul sesizării, la faţa locului s-au deplasat poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală nr.2 Comana, iar, din primele cercetări, a reieşit faptul că, un bărbat, de 48 de ani, din localitatea Novaci, judeţul Giurgiu, ar fi încercat să întreţină relaţii sexuale cu apelanta, contrar voinţei sale. Ulterior, bărbatul în cauză ar fi distrus mai multe componente ale autoturismului persoanei vătămate", se arată într-un comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu.

Pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, bărbatul bănuit de săvârşirea infracţiunilor de violul sub forma tentativei şi distrugere, a fost reţinut, pentru 24 de ore. Instanţa de judecată a decis însă ca acesta să fie arestat preventiv pentru 30 de zile.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰