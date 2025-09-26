Antena Meniu Search
Bărbat din Murfatlar, ucis de soție în timp ce se certau pe fondul consumului de alcool

O femeie din Constanța a fost reținută de procurori pentru violență în familie sub forma omorului, după ce, în urma unei certe pe fondul consumului de alcool, și-a înjunghiat soțul în piept cu un cuțit.

de Redactia Observator

la 26.09.2025 , 14:25
Bărbat din Murfatlar, ucis de soție în timpul unei certe pe fondul consumului de alcool - Shutterstock

"În cursul zilei de 24 septembrie 2025, în jurul orei 21:00, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în cursul unui conflict conjugal, în timp ce se aflau în locuinţa comună din oraşul Murfatlar, inculpata şi-a ucis soţul, B.V., aplicându-i victimei o lovitură cu cuţitul în piept, astfel încât i-a provocat o plagă înjunghiată hemitoracică stângă, cu interesare cardio-pulmonară, hemotorax stâng masiv şi hemopericard, leziuni incompatibile cu viaţa", au transmis, vineri, reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. 

 

Femeia urmează să fie prezentată Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

constanta femeie omor sot
