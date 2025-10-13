Un bărbat în vârstă de 51 de ani din judeţul Neamţ a furat crucea soacrei dintr-un cimitir şi a dus-o în faţa casei unde locuia soţia. Acesta a vrut să se răzbune pe femeie pentru că a plecat de acasă.

Bărbat din Neamţ, cercetat pentru profanare după ce a furat crucea soacrei ca să se răzbune pe soţie - IPJ Neamţ

Poliţiştii au fost sesizaţi de o femeie că în fața locuinței sale, din localitatea Nemțișor, a fost găsit o cruce funerară.

"În baza sesizării ne-am deplasat la fața locului fiind identificată o cruce din lemn, a unei persoane decedate în anul 2017. Din verificările efectuate s-a stabilit faptul persoana defunctă este înhumată în cimitirul unei parohii, din localitatea Stânca, iar în noaptea de 11 spre 12 octombrie a.c., ginerele acesteia, un bărbat în vârstă de 51 de ani, s-ar fi deplasat în cimitir, de unde ar fi luat crucea de la mormântul defunctei, după care a transportat-o cu autoturismul personal, în localitatea Nemțișor, pentru a se răzbuna pe soția sa, care a părăsit domiciliul comun, locuind în proximitatea locului în care a fost abandonată crucea", a transmis IPJ Neamţ.

Totodată în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că bărbatul are dreptul de a conduce suspendat.

Articolul continuă după reclamă

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de profanare de cadavre sau morminte și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰