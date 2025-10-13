Antena Meniu Search
Bărbat din Neamţ, cercetat pentru profanare după ce a furat crucea soacrei ca să se răzbune pe soţie

Un bărbat în vârstă de 51 de ani din judeţul Neamţ a furat crucea soacrei dintr-un cimitir şi a dus-o în faţa casei unde locuia soţia. Acesta a vrut să se răzbune pe femeie pentru că a plecat de acasă.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 11:18
Poliţiştii au fost sesizaţi de o femeie că în fața locuinței sale, din localitatea Nemțișor, a fost găsit o cruce funerară.

"În baza sesizării ne-am deplasat la fața locului fiind identificată o cruce din lemn, a unei persoane decedate în anul 2017. Din verificările efectuate s-a stabilit faptul persoana defunctă este înhumată în cimitirul unei parohii, din localitatea Stânca, iar în noaptea de 11 spre 12 octombrie a.c., ginerele acesteia, un bărbat în vârstă de 51 de ani, s-ar fi deplasat în cimitir, de unde ar fi luat crucea de la mormântul defunctei, după care a transportat-o cu autoturismul personal, în localitatea Nemțișor, pentru a se răzbuna pe soția sa, care a părăsit domiciliul comun, locuind în proximitatea locului în care a fost abandonată crucea", a transmis IPJ Neamţ.

Totodată în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că bărbatul are dreptul de a conduce suspendat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de profanare de cadavre sau morminte și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

