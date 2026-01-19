Bărbat din Pașcani, în comă după ce a căzut într-o groapă de 4 metri. Avea o alcoolemie peste 300 mg/dl
Un bărbat de 55 de ani, din Pașcani, a fost la un pas de moarte după ce a căzut într-o groapă adâncă de aproximativ patru metri. Intervenția rapidă a pompierilor i-a salvat viața. După aproximativ 20 de minute de resuscitare, victima a fost stabilizată și transportată la Spitalul Municipal Pașcani, unde se află în stare gravă.
Pentru scoaterea bărbatului din groapa de pe strada Crizantemelor au intervenit şase pompieri din cadrul Secţiei Paşcani cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, împreună cu echipajul medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.
"Victima era iniţial inconştientă. La locul solicitării s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS) din cadrul Secţiei de Pompieri Paşcani, încadrată cu 6 pompieri militari, precum şi o ambulanţă SAJ, cu medic. Persoana a fost extrasă de pompieri şi predată echipajului medical. Manevrele de resuscitare au fost efectuate cu succes", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa.
Potrivit acestuia, bărbatul a fost extras din groapă şi resuscitat timp de aproximativ 20 de minute, după care a fost transportat la Spitalul Municipal Paşcani.
Intervenţia a fost desfăşurată în condiţii de maximă siguranţă, pompierii asigurând zona şi sprijinind echipajul medical pe tot parcursul acordării primului ajutor.
"Pacientul a fost găsit în stop cardio-respirator. A fost resuscitat timp de 20 minute. El se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. S-a constatat că avea o alcoolemie peste 300 mg/dl. În prezent, pacientul se află în comă post-resuscitare, iar rezultatele investigaţiilor imagistice (CT) sunt aşteptate pentru a stabili diagnosticul complet şi prognosticul", a declarat pentru AGERPRES dr. Delia Molocea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Municipal Paşcani.
