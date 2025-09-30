Antena Meniu Search
Bărbat din Târgu-Neamț, condamnat la 2 ani de închisoare pentru că a ucis în bătaie câinele vecinilor

Un bărbat de 54 de ani din Târgu-Neamț a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru că a ucis cu cruzime un câine. Incidentul s-a petrecut în timpul unei vizite la o rudă, când animalul l-ar fi atacat, iar bărbatul l-a lovit până l-a omorât. Polițiștii l-au escortat la Penitenciarul Bacău pentru a-și ispăși pedeapsa.

Un bărbat de 54 de ani din Târgu-Neamț a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru uciderea unui câine. Polițiștii l-au escortat la Penitenciarul Bacău, unde își va ispăși pedeapsa, potrivit publicaţiei Ştiri-Neamţ.ro.

Mandatul de executare a pedepsei, emis de Judecătoria Târgu-Neamț, a fost pus în aplicare marţi, pe 29 septembrie. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț l-au dus pe bărbat la Penitenciarul Bacău.

Incidentul care a dus la condamnarea acestuia s-a petrecut în urmă cu mai mult timp, în timpul unei vizite la o rudă. Potrivit unor surse, bărbatul ar fi fost atacat de câine, iar în urma conflictului, l-a lovit cu picioarele până când animalul a murit.

Proprietara câinelui a anunțat autoritățile, iar cazul a ajuns în atenția anchetatorilor. Bărbatul a fost trimis în judecată, însă nu s-a prezentat la niciun termen pe durata procesului. În final, instanța l-a condamnat la închisoare cu executare.

