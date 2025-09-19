Un bărbat din Caransebeș a trecut prin clipe de groază după ce a rămas prins în firele de înaltă tensiune. Victima a fost coborâtă de pompieri și preluată de medici, însă a suferit arsuri grave pe corp, scrie Mediafax.

Bărbat, electrocutat după ce a rămas prins în firele de înaltă tensiune, în Caransebeș. A suferit arsuri grave - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Pompierii au intervenit de urgență, vineri, pentru a coborî un bărbat rămas prins în firele de înaltă tensiune în Caransebeș, județul Caraș-Severin. Acesta a suferit arsuri de gradele II și III pe corp.

Potrivit ISU Caraș-Severin, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Caransebeș, pentru degajarea unei persoane electrocutate, prinsă în firele de înaltă tensiune

"La fața locului au fost mobilizate o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și reprezentanți ai distribuitorului de energie electrică", informează ISU Caraș-Severin.

Victima, un bărbat, a fost coborât în siguranță de către echipajele de intervenție și predată echipajului medical SAJ.

Bărbatul este conștient, dar prezintă arsuri de gradul II și III pe suprafața corpului.

