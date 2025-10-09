Bărbat găsit spânzurat pe faleza Dunării, în Galați. Anchetă pentru a stabili cauzele tragediei

Tragedie pe faleza Dunării din Galați. Un bărbat a fost găsit spânzurat, vineri dimineață, într-o zonă împădurită de pe malul fluviului.

Cadavrul unui bărbat spânzurat a fost descoperit la ore bune după deces, medicii estimând că acesta se afla acolo de aproximativ zece ore, potrivit surselor Observator. Zona a fost împânzită de polițiști, criminaliști și echipaje de la medicină legală, care au început cercetările pentru a stabili identitatea victimei și circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

Poliția a deschis un dosar de cercetare și urmează să stabilească dacă este vorba despre o sinucidere sau dacă bărbatul a fost victima unei fapte violente.

Dacă te confrunți cu gânduri suicidare sau ai nevoie de sprijin, poți suna la Serviciul de Urgență 112, la TelVerde Antisuicid 0800 801 200, gratuit, vineri-sâmbătă-duminică între orele 19:00 și 7:00, sau poți trimite oricând, de oriunde, un e-mail către [email protected]. Copiii pot cere ajutor NON-STOP la Telefonul Copilului 119, numărul unic național de urgență pentru copii!

