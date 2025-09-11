Bărbat reţinut de DNA după ce a cerut 180.000 de euro pentru a interveni la judecătorii Tribunalului Bucureşti

Un bărbat a fost reţinut de procurorii anticorupţie pentru trafic de influenţă. El a fost prins în flagrant când primea suma de 60.000 de euro de la o persoană căreia îi promisese că poate influenţa judecători de la Tribunalul Bucureşti să dea o decizie favorabilă într-un dosar în care aceasta era judecată. Banii au fost daţi printr-un intermediar, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis Agerpres, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 11 septembrie, faţă de o persoană fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în zilele de 29 august şi 4 septembrie, bărbatul ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 180.000 de euro, promiţând în schimbul sumei respective că îşi va exercita presupusa influenţă asupra judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti, pentru a-i determina pe aceştia să pronunţe o soluţie de restituire a cauzei la procuror, în cadrul procedurii de cameră preliminară, privind un dosar penal în care un om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European - EPPO.

"Miercuri, în timp ce se aflau într-un complex turistic din Delta Dunării, bărbatul ar fi primit de la martorul respectiv, prin intermediul unei alte persoane (suspect în cauză), suma de 60.000 de euro, moment în care s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante", se pecizează în comunicatul DNA.

DNA informează că bărbatul va fi prezentat cu propunere de arestare preventivă Curţii de Apel Bucureşti.

