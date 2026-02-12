Bărbații care l-ar fi amenințat cu moartea pe Victor Rebengiuc, percheziționați în București

Procurorii Parchetului General, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Central, desfășoară joi percheziții la domiciliile a doi bărbați din București, suspectați că l-ar fi amenințat cu moartea pe actorul Victor Rebengiuc, după ce acesta a anunțat, în urma primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, că va participa la un miting în Piața Victoriei, potrivit unor surse judiciare, informează Agerpres.

"În cursul zilei de astăzi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, la adresa a doi suspecţi, într-o cauză penală având ca obiect săvârşirea infracţiunii de ameninţare. Din probatoriul administrat până în prezent în cauză a rezultat că, la data de 5 decembrie 2024, după ce persoana vătămată şi-ar fi anunţat participarea, în aceeaşi zi, la o manifestaţie civică organizată în Piaţa Universităţii, exprimându-şi public opţiunea de vot, aceasta ar fi primit, prin intermediul mesageriei unei platforme de socializare, un mesaj de ameninţare transmis de utilizatorul unui cont. Ameninţarea viza săvârşirea unei infracţiuni grave, respectiv lovirea cu un topor la nivelul zonei vitale a capului, fapt de natură a crea persoanei vătămate o stare de temere", a anunţat joi Parchetul General.

Conform unor surse judiciare, persoana ameninţată este actorul Victor Rebengiuc.

El ar fi primit următorul mesaj de ameninţare pe reţelele de socializare: "Eşti un boşorog (...) depăşit, nociv şi bolnav de comunism. (...) Lăsaţi-ne în pace, să votăm pe cine vrem, să votam şi pe cine e normal să votăm, altfel băgăm toporul în capetele alea seci".

Articolul continuă după reclamă

De altfel, actorul Victor Rebengiuc a povestit în decembrie 2024, în faţa a mii de oameni adunaţi la un miting din Piaţa Universităţii, că a fost ameninţat cu moartea, din cauza candidatului Călin Georgescu.

"Mă bucur să văd că aţi înţeles ceea ce trebuie făcut pentru ca viaţa noastră să continue în libertatea asta pe care o cereţi cu atâta putere şi pentru care va trebui să votăm duminică. Contrar ameninţărilor pe care le-am primit chiar astăzi, o ameninţare 'cu topoare în cap' şi voi fi linşat şi rămăşiţele mele sângerânde vor fi călcate în picioare. Asta mi s-a spus. Nu mai găsesc mesajul, a fost şters. Contrar acestor mesaje şi ameninţări, duminică am să repet votul pe care l-am dat acum două săptămâni şi am să votez din nou pe Elena Lasconi", spunea atunci actorul în faţa oamenilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi duce copilul la terapie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰