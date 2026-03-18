Angajatul AEP plecat în Dubai în concediu medical a demisionat. Ţuţiuanu: Nu anulează răspunderea disciplinară

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a anunţat că a luat act de demisia angajatului despre care afirmase în conferinţa de presă de săptămâna trecută că era în Dubai în timp ce se afla în concediu medical. AEP a avertizat că această demisie nu anulează răspunderea administrativă şi disciplinară pentru acele fapte.

Angajatul este Vlad Jipa, consilier parlamentar în cadrul Direcţiei Judeţene Constanţa a AEP. El a transmis printr-o scrisoare deschisă că demisionează din AEP, potrivit News.ro.

"Depunerea demisiei nu anulează răspunderea administrativă şi disciplinară pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi nici răspunderea penală în eventualitatea constatării săvârşirii unor infracţiuni. Prin urmare, cercetarea disciplinară va continua conform procedurii interne şi cu respectarea tuturor normelor legale, în vederea constatării abaterilor, AEP urmând să sesizeze, totodată, şi organele de cercetare penală", au anunţat reprezentanţii AEP.

Ei au menţionat că potrivit prevederilor Codului administrativ şi ale Legii nr. 7/2004 privind statutul funcţionarilor publici parlamentari, angajaţii AEP au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu profesionalism, imparţialitate, integritate, loialitate şi respectarea legalităţii.

"Orice abatere de la aceste principii constituie faptă disciplinară. Domnul Vlad Jipa nu a respectat aceste cerinţe fundamentale, comportamentele manifestate de acesta fiind incompatibile cu exercitarea responsabilă a funcţiei sale şi de natură să afecteze integritatea şi imaginea instituţiei din care face parte", a transmis sursa citată.

Autoritatea Electorală Permanentă a precizat că Vlad Jipa, în scrisoarea deschisă, susţine că poziţia preşedintelui AEP ar fi legată de apărarea activităţii Ministerului Afacerilor Externe în privinţa soluţionării cererilor de repatriere a cetăţenilor români din Orientul Mijlociu.

"Toate aceste afirmaţii nefondate caută doar să denatureaze scopul real al demersului iniţiat de preşedintele AEP. Acest demers nu este îndreptat împotriva unei anumite persoane, ci are rolul doar de a evidenţia practica abuzivă a utilizării concediilor medicale în scopuri personale. Un semnal de alarmă în acest sens îl constituie cele 1.130 de concedii medicale înregistrate în perioada 2023-februarie 2026. Cazul individual menţionat în conferinţa de presă a servit exclusiv ca ilustrare a acestei practici", au mai transmis reprezentanţii AEP.

Preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, a avertizat că angajaţii instituţiei că orice derapja de la cadrul legal va fi sancţionat prompt.

"Pe durata mandatului meu la conducerea Autorităţii Electorale Permanente nu va exista nicio formă de toleranţă faţă de abateri de la normele care guvernează statutul funcţionarului public. Personalul AEP este obligat să respecte standarde stricte de integritate, loialitate, profesionalism şi conduită ireproşabilă în exercitarea funcţiei. Transmit un avertisment clar tuturor angajaţilor Autorităţii Electorale Permanente: orice derapaj de la cadrul legal şi de la normele de conduită profesională va fi sancţionat prompt şi fără excepţii. Autoritatea Electorală Permanentă nu este şi nu va deveni un spaţiu al compromisurilor în materie de integritate", a declarat Adrian Ţuţuianu.

Ce a afirmat Vlad Jipa în scrisoarea deschisă

Vlad Jipa a transmis printr-o scrisoare deschisă că pe data de 28 februarie se afla cu familia pe aeroportul din Abu Dhabi pentru a reveni la Bucureşti, iar acolo a aflat că toate zborurile au fost anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. El a precizat că a sunat la misiunea diplomatică a României din Emiratele Arabe Unite şi că a revenit în ţară împreună cu familia pe 8 martie, cu companii private şi nu a beneficiat de un zbor de repatriere.

Vlad Jipa mai susţine în scrisoarea deschisă că după apariţiile sale în presă pentru a cere ajutor din partea MAE a aflat că Adrian Ţuţuianu este supărat pentru acest lucru şi a cerut să fie făcute verificări suplimentare asupra sa.

"Acţiunile au escaladat prin afirmaţiile din conferinţa de presă a domnului preşedinte Ţuţuianu care a precizat că subsemnatul am 'lovit' în statul român prin apariţiile în media prin care am cerut ajutorul pentru a-mi scăpa familia dintr-o zonă de conflict", a transmis Vlad Jipa.

El susţine că Adrian Ţuţuianu nu l-a contactat pentru a-i afla punctul de vedere.

Care era situaţia concendiului angajatului AEP

Preşedintele AEP a afirmat, săptămâna trecută, într-o conferinţă de presă, că din 2023 şi până în februarie 2026, la AEP au fost 1130 de concedii medicale şi a remarcat, din analiza acestora, că în ani electorali angajaţii instituţiei nu prea se îmbolnăvesc deoarece atunci au venituri din două locuri. El a mai declarat că un angajat AEP care a criticat statul român din Dubai că nu l-a repatriat se afla în acea perioadă în concediu medical.

