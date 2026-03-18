Video Momentul când o adolescentă dă peste un bărbat care mergea pe pista de biciclete. Ulterior, tânăra e pălmuită

O adolescentă din Reşiţa a fost pălmuită de un bărbat, după ce l-a accidentat pe acesta pe pista de biciclete. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

de Iulia Pop

la 18.03.2026 , 12:07
Incidentul a avut loc în plină zi. Bărbatul se afla pe pista de biciclete, deşi trotuarul era lângă. În ciuda faptului că mai mulţi adolescenţi pe biciclete trecuseră pe lângă el, reşiţeanul continuă să meargă prin locul destinat vehiculelor pe două roţi.

În acest moment, este accidentat de o adolescentă, iar bărbatul se prăbuşeşte.

După ce se ridică, acesta o ceartă pe adolescentă, deşi el era cel care se afla pe locul neindicat, şi o pălmuieşte. Prietenii tinerei îi sar acesteia în ajutor, iar preţ de câteva minute se iscă un scandal între ei.

