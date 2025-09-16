Bătaie ca-n filme în Ploiești. Mai mulţi şoferi şi pasageri şi-au împărţit pumni pe carosabil, apoi au fugit

Bătaie în trafic, pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Ploiești. Mai mulți șoferi și pasageri s-au luat la pumni chiar pe carosabil, blocând complet circulația pe un sens de mers. Potrivit Mediafax, când au ajuns polițiștii, scandalagiii dispăruseră fără urmă.

Incidentele violente au avut loc luni seară, pe Bulevardul Bucureşti din Ploieşti, artera rutieră pe care se intră în municipiu dinspre Capitală.

Imagini surprinse de martori arată cum mai multe maşini sunt oprite pe carosabil, din ele coboară mai mulţi bărbaţi care se iau la bătaie, blocând circulaţia.

Bătăuşii s-au făcut nevăzuţi după încăierare

Oficialii IPJ Prahova au transmis că, în urma unui apel la 112, poliţiştii de la secţia 4 Ploieşti au intervenit, însă cei care au luat parte la altercaţie plecaseră deja.

"Din primele verificări efectuate la faţa locului şi din coroborarea datelor disponibile până în prezent, s-a conturat ipoteza rezonabilă potrivit căreia, pe fondul unor neînţelegeri survenite în trafic, între mai mulţi conducători auto şi pasageri s-ar fi declanşat un conflict spontan, participanţii coborând din autoturisme şi recurgând la acte de agresiune fizică reciprocă", a informat sursa citată.

Potrivit IPJ Prahova, nu au fost depuse plângeri ori sesizări directe de către persoanele implicate, dar poliţiştii prahoveni au procedat, din oficiu, la declanşarea formalităţilor legale, urmărind identificarea tuturor participanţilor şi stabilirea răspunderii juridice a fiecăruia.

Nimeni nu a depus plângere, dar ancheta continuă

"Poliţiştii prahoveni au acţionat din oficiu şi au dispus întocmirea unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În cadrul acestuia, se derulează activităţi investigative menite să conducă la identificarea participanţilor, stabilirea împrejurărilor concrete ale faptei, precum şi la individualizarea răspunderii penale a fiecăruia. Totodată, se urmăreşte administrarea completă a mijloacelor de probă, în scopul conturării unei imagini obiective asupra situaţiei de fapt şi de drept, astfel încât să poată fi dispuse măsurile legale corespunzătoare", a precizat instituţia.

